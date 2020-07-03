2020-07-03T18:00:29+03:00
Общество

На Кубани в каждом муниципалитете создадут градостроительный совет

Все документы будут готовы уже 1 августа
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В каждом муниципалитете Краснодарского края появится свой градостроительный совет. С такой инициативой выступил глава региона Вениамин Кондратьев. По словам главного архитектора края они будут созданы уже к 1 августа

По мнению губернатора, в градостроительные советы при главе района обязательно должны входить представители общественности.

– Решения, которые принимает власть, должны совпадать с интересами жителей. Когда глава любого муниципалитета глубоко погрузится в проблематику вопроса, то будет и совсем другой подход, более качественный и взвешенный, – акцентировал глава региона.

Вениамин Кондратьев отметил, что накануне общественных слушаний по генплану Краснодара, горожане недостаточно информированы о документе и перспективах. По мнению главы региона, в обсуждении должны участвовать эксперты, общественники, представители деловых кругов.

– Необходимо создать площадки для крупномасштабного обсуждения плана, организовывать телевизионные и онлайн трансляции, – отметил Вениамин Кондратьев.

Предложения от граждан по генплану Краснодара будут приниматься в режиме онлайн и по почте с 6 июля по 6 августа. Запланированы и выездные презентации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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