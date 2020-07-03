На Кубани на случай аварийных отключений подготовили более 100 резервных источников питания

3 Июль 2020 2020-07-03T18:13:01+03:00

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Краснодарский край в июле охватила сильная жара. Синоптики сообщают, что столбики термометров могут подниматься до 40 градусов в тени, в регионе действует экстренное предупреждение о высокой пожароопасности.

С наступлением жары из-за возросших нагрузок в Краснодаре все чаще стали происходить аварийные отключения электроэнергии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил ситуацию с гендиректором «Россети Кубань» по телефону.

– Вплоть до 5 июля в отдельных территориях края температура воздуха достигнет +40 градусов. Неизбежно возрастет нагрузка на системы электроснабжения, поскольку люди активно пользуются сплит-системами, кондиционерами. В вашей зоне ответственности и черноморское побережье. Сейчас туда едут тысячи отдыхающих, и нагрузка на курортную инфраструктуру вырастает в разы. Необходимо предусмотреть резервы на экстренные случаи для недопущения падения напряжения в сети, – подчеркнул губернатор.

Сергей Сергеев рассказал, что на особый режим работы перешли 380 аварийно-восстановительных бригад. Это почти 1,8 тысяч человек и 700 единиц техники. Все плановые работы теперь проводятся в утренние часы, чтобы днем жители региона могли включать кондиционеры.

Губернатор также отметил, что отключения не должны касаться медицинских учреждений. На случай аварий проведена ревизия и подготовка более 100 резервных источников энергоснабжения суммарной мощностью 11,5 МВт.

ИСТОЧНИК KP.RU