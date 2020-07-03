2020-07-03T18:16:51+03:00
Общество

В Сочи поспела китайская земляника

Дерево с красными ягодами смотрится очень экзотично
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи поспела китайская земляника. Фото пресс-службы Сочинского национального парка.В Сочи поспела китайская земляника. Фото пресс-службы Сочинского национального парка.
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В Сочи созрел урожай китайской земляники. Это растение еще называют горным персиком или восковницей красной. Родина земляники - Восточная Азия. Дерево усыпано крупными красными ягодами.

- Это двудомное растение, с его выращиванием немало сложностей, поэтому восковница встречается редко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Цветет дерево ранней весной, а плоды созревают только к середине лета. Ягоды покрыты плотной кожицей. Они по текстуре и аромату напоминает землянику. Но вкус у этого экзота необычный – и сладкий, и едкий.

Плоды китайской земляники можно есть в свежем виде, из них готовят компот и варенье. Они обладают противовирусным, противоопухолевым и противовоспалительным свойством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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