3 Июль 2020 2020-07-03T19:04:22+03:00

В Сочи МУП «Водосток» оштрафован на 700 тысяч рублей за сброс стоков. Фото: архив КП

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В Сочи суд Центрального района признал виновным МУП «Водосток» в нарушении природоохранного законодательства России. Предприятие заплатит штраф 700 тысяч рублей.

В ноябре 2019 года Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора привлекло МУП к административной ответственности за сброс неочищенных сточных вод в ливневую канализацию в центре курорта на улице Политехнической. Далее стоки попадали в Чёрное море.

Через два месяца, по итогам проверки в отношении «Водостока» был составлен протокол за повторное административное правонарушение.

- Не были выполнены требования по оборудованию сетей ливневой канализации очистными сооружениями, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). - После этого материалы проверок направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU