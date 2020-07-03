Сбербанк заключил соглашения о стратегическом сотрудничестве с главами двух территорий Краснодарского края

3 Июль 2020 2020-07-03T19:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В рамках двусторонней встречи, состоявшейся 2 июля 2020 года в Анапе, Сбербанк заключил с главой города-курорта Юрием Поляковым соглашение о стратегическом сотрудничестве. 3 июля 2020 года в ходе встречи с главой Новороссийска Игорем Дяченко также было подписано соглашение о сотрудничестве.

Соглашения предусматривают совместную работу по формированию благоприятного инвестиционного климата, стимулированию развития бизнеса, совершенствованию городской среды и реализации муниципального проекта «Умный город». Также в рамках встреч Татьяна Сергиенко презентовала главам городов комплекс решений по цифровизации экономики и оптимизации бизнес-процессов от дочерних компаний, входящих в экосистему Сбербанка.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбербанк расширяет сотрудничество с региональной администрацией на Черноморском побережье. Новороссийск и Анапа играют важную роль в экономическом развитии Краснодарского края: Новороссийск занимает второе место по объему производства продукции и услуг, Анапа – курорт федерального значения, ежегодно принимающий более 4 млн туристов. Одной из главных задач Сбербанка является поддержка региональной власти в реализации национального проекта «Безналичная Кубань», по которому в Новороссийске и Анапе уже достигнуты значимые результаты. Мы планируем продолжить взаимодействие для внедрения современных цифровых сервисов в области энергоэффективности, ЖКХ и транспорта. Убеждена, что наше сотрудничество благоприятно скажется на повышении качества жизни в этих городах».

Игорь Дяченко, глава муниципального образования город Новороссийск:

«Очень рад продолжению нашей совместной работы по реализации проектов цифровизации. Первое соглашение о стратегическом сотрудничестве со Сбербанком мы подписали в 2017 году. За три года его реализации мы достигли хороших результатов. В городе внедрена и активно используется система безналичной оплаты. Особенно удобной она стала для пассажиров городского общественного транспорта и для родителей, которые оплачивают за питание в школах и детских садах по QR-коду. Сбербанк является лидером по реализации проектов безналичной формы расчетов, поэтому я уверен, что вместе мы внедрим ещё немало современных цифровых услуг для жителей нашего города».

Юрий Поляков, глава муниципального образования город-курорт Анапа:

«Для нашего города важно сотрудничество с таким надежным предприятием, как Сбербанк. Уверен, что открытие дополнительных филиалов банка, внедрение новых технологий, стремление к постоянному совершенствованию качества обслуживания – все это будет востребовано и по достоинству оценено анапчанами и гостями нашего города».

Сбербанк – основной партнер региональной власти при реализации проекта «Безналичная Кубань». В рамках проекта банк внедрил в Новороссийске и Анапе систему безналичной оплаты проезда. Для оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными сервисами Apple Pay, Samsung Pay, GPay. В Новороссийске в настоящий момент безналичный расчет осуществляется на 57 бортах общественного транспорта, в Анапе – на 108 бортах.

Банк продолжает работу по развитию эквайринговых сервисов. На территории муниципального округа Новороссийск безналичную оплату своим клиентам предлагают 9,6 тысяч предпринимателей, в Анапе – 7,7 тысяч. Порядка 1 тыс. предпринимателей в Новороссийске и 400 предпринимателей в Анапе пользуются сервисом «Плати QR», который позволяет микро и малому бизнесу принимать безналичные платежи от покупателей без дополнительного оборудования (терминала). К безналичной форме расчетов подключены 3 филиала региональной сети МФЦ в Новороссийске и 1 филиал в Анапе.

В Новороссийске Сбербанк представлен разветвленной структурой, включающей 17 офисов по обслуживанию населения, 2 филиала по работе с корпоративными клиентами и 170 устройств самообслуживания (банкоматы и платежные терминалы). В Анапе расположены 4 офиса Сбербанка по обслуживанию населения, 1 филиал по работе с корпоративными клиентами и 134 устройства самообслуживания.