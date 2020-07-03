2020-07-03T23:11:39+03:00
Общество

На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность пяти новых объектов

Сотрудники пресекают проникновение посторонних лиц на территорию
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.Фото: пресс-службы Краснодарского филиала Минтранса России.
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Сочинский отряд Краснодарского филиала УВО Минтранса России приступил к защите пяти новых объектов. Теперь они обеспечивают безопасность трех мостов через реки Ничепсуго, Небуг и Туапсинка. Кроме того, охраняются два путепровода через железнодорожный путь Белореченск-Туапсе и трасса А-147 «Джубга - Сочи - граница с Абхазией».

Сотрудники пресекают проникновение посторонних лиц на территорию.

- На охраняемой территории выставлены стационарные и подвижные посты, - говорит «КП» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.

Стрелки и операторы видеонаблюдения дежурных смен круглосуточно обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режимы.

- При необходимости они смогут предупредить возможные преступления и правонарушения, - добавляют в пресс-службе Краснодарского филиала Минтранса России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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