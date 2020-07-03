На Кубани охрана Минтранса обеспечит безопасность пяти новых объектов
Сочинский отряд Краснодарского филиала УВО Минтранса России приступил к защите пяти новых объектов. Теперь они обеспечивают безопасность трех мостов через реки Ничепсуго, Небуг и Туапсинка. Кроме того, охраняются два путепровода через железнодорожный путь Белореченск-Туапсе и трасса А-147 «Джубга - Сочи - граница с Абхазией».
Сотрудники пресекают проникновение посторонних лиц на территорию.
- На охраняемой территории выставлены стационарные и подвижные посты, - говорит «КП» - Кубань» ведущий специалист по связям с общественностью Краснодарского филиала «УВО Минтранса России» Виктор Слободенюк.
Стрелки и операторы видеонаблюдения дежурных смен круглосуточно обеспечивают пропускной и внутриобъектовый режимы.
- При необходимости они смогут предупредить возможные преступления и правонарушения, - добавляют в пресс-службе Краснодарского филиала Минтранса России.
ИСТОЧНИК KP.RU