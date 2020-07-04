Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года увеличилось на 59 человек
На Кубани диагноз «коронавирусная инфекция» подтвержден уже у 1929 человек. «Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июля 2020 года.
Итак, за последние 24 часа федеральный оперативный штаб зарегистрировал новые случаи заражения COVID-2019. В Краснодарском крае вирус нашли у 59 человек.
Однако врачи продолжают наблюдать положительную динамику. В крае от болезни за последние сутки вылечились 67 пациентов.
- В России за сутки зарегистрировано 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах, - сообщают в оперативном штабе. - За сутки полностью выздоровели 8986 человек, 168 пациентов скончались.
Напомним, ранее сообщалось, что жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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