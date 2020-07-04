Герман Греф: до конца года курс рубля может вырасти
Те, кто хранит свои сбережения в иностранной валюте, тщательно следят за экономическими сводками. Еще весной эксперты рублю предсказали взлет. Прогнозы аналитиков сейчас подтверждает президент Сбербанка Герман Греф. По его словам, несмотря на сложности, вызванные пандемией, в 2020 году ожидается укрепление рубля. Если, конечно, в эти планы не вмешается коронавирус.
- Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать, - признался председатель правления крупнейшего банка страны Герман Греф. - Один из опытных аналитиков Генри Гроубу называет на конец года $60–62 за баррель. Рубль будет в пределах 60 к доллару.
По словам Германа Грефа, если случится вторая волна, то рубль может начать колебаться. Правда, пока загадывать сложно.
- В Сбербанке делали прогноз падения ВВП от 6 до 9 процентов в зависимости от того, сколько продлится ситуация закрытости, - добавляет Герман Греф.
На сегодняшний день прогноз банка куда более оптимистичен: снижение ВВП на 4,2–4,5 процента. Но тут специалисты опять же спешат оговориться, если не начнется вторая волна вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU