2020-07-04T15:50:38+03:00
Происшествия

На Кубани ранее судимой 19-летней девушке грозит 20 лет тюрьмы за торговлю наркотиками

Сейчас она находится под стражей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВАФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Совсем скоро перед судом предстанет 19-летняя девушка. Ее обвиняют в совершении пяти преступлений. За каждое ей придется ответить перед законом.

По версии следствия, фигурантка дела с помощью мессенджера познакомилась с наркодилерами. Она наладила с ними общение, и вскоре ей стали поставлять партии синтетических наркотиков. Свертки с запрещенными веществами оставляли в специальных тайниках в Армавире и Новокубанском районе. После чего девушка сама развозила «смертоносный кайф», делая закладки.

- Оплата преступной деятельности производилась в криптовалюте, которая впоследствии переведена в 50 тысяч рублей, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Краснодарского края.

Обвиняемая, которая ранее уже была судима за грабеж, находится под стражей.

- Ей грозит до 20 лет лишения свободы, а также штраф до миллиона рублей, - добавляют в надзорном ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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