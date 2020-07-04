2020-07-04T12:13:17+03:00
Общество

На Кубани лабрадор Кристи по горячим следами нашла украденный велосипед

Благодаря псу, удалось поймать еще и вора
Евгения СОРОКА
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Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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К белореченским полицейским обратилась женщина. По ее словам, со двора дома исчез велосипед стоимостью порядка 30 тысяч рублей.

По адресу прибыли правоохранители вместе со своим четырехлапым коллегой. Лабрадор Кристи тут же приступила к работе, обнюхав каждый сантиметр двора. В какой-то момент она взяла след и вывела сотрудников полиции к частному дому в другом районе города, в котором и обнаружили похищенный велосипед.

В отделе полиции 23-летний задержанный пояснил, что похитил двухколесный транспорт для себя. Собирался на нем ездить по делам, но планам его не суждено было сбыться. Велосипед вернули хозяйке.

- На парня завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят «КП» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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