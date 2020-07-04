Все на море: в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза
После снятия всех ограничений в Краснодарском крае, резко возросли бронирования в отелях. Те, кто откладывал свою поездку на потом, пересмотрели свои планы и все-таки отправились к побережью. И, судя по всему, такое решение приняли многие. По данным краевого ГИБДД, поток машин из других регионов на Черное море вырос почти в 2 раза.
Если в мае в Краснодарский край въехало около 420 тысяч авто, то в июне эта цифра составляла уже 760 тысяч, - говорят в отделе пропаганды краевого ГИБДД.
Причем, по данным на 1 июля, в среднем границы региона за сутки пересекают 38 тыс автомобилей.
Но все же до показателей прошлого года пока не дотягиваем.
- В 2019 году в то же время на территорию региона въехало на четверь больше автомобилей, - добавляют в краевом ГИБДД. - Это обусловлено действием в Краснодарском крае карантинных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU