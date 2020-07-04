2020-07-04T10:19:44+03:00
Туризм

Все на море: в Краснодарском крае поток машин из других регионов вырос почти в 2 раза

Такие данные приводят в краевом ГИБДД
Евгения СОРОКА
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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После снятия всех ограничений в Краснодарском крае, резко возросли бронирования в отелях. Те, кто откладывал свою поездку на потом, пересмотрели свои планы и все-таки отправились к побережью. И, судя по всему, такое решение приняли многие. По данным краевого ГИБДД, поток машин из других регионов на Черное море вырос почти в 2 раза.

Если в мае в Краснодарский край въехало около 420 тысяч авто, то в июне эта цифра составляла уже 760 тысяч, - говорят в отделе пропаганды краевого ГИБДД.

Причем, по данным на 1 июля, в среднем границы региона за сутки пересекают 38 тыс автомобилей.

Но все же до показателей прошлого года пока не дотягиваем.

- В 2019 году в то же время на территорию региона въехало на четверь больше автомобилей, - добавляют в краевом ГИБДД. - Это обусловлено действием в Краснодарском крае карантинных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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