На Кубани в пожаре погибла 83-летняя женщина
Трагедия произошла в станице Полтавской Красноармейского района. Утром в субботу, 4 июля, в переулке Экскаваторном загорелся один из частных домов. Запах дымы почувствовали соседи, они вызвали пожарных, а сами поспешили на помощь хозяйке. Правда, когда прибежали к месту, языки пламени уже вырывались из окон.
Прибывшие на место пожарные потушили огонь. Во время разбора и проливки конструкций нашли погибшую женщину.
Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.
- Обнаружено тело 83-летней хозяйки дома, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Предварительно, причиной пожара могло стать короткое замыкание.
Сейчас следователи проводят проверку по данному факту.
- Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы, - добавляют «Комсомольской правде» - Кубань» в краевом СУ СК. - По окончании проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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