В Новороссийские серферы спасли мужчину, которого унесло течением

4 Июль 2020 2020-07-04T14:25:28+03:00

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Несчастный случай произошел в городе-герое накануне вечером. Отдыхающий загорал вместе с приятелями у моря. Незадолго до ухода в номер пошел плавать. Знакомые почувствовали неладное, когда поняли, что его слишком долго нет. Тогда они попросили помощи спасателей.

- Мужчина пропал в районе пляжа «Лиманчик». Сразу же организовали поиск на суше, кроме того спустили на воду гидроцикл, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Пропавшего искали более 1,5 часов. К счастью, его нашли живым. Обнаружили его серферы на берегу между пляжами «Дюрсо» и «Лиманчик». Как выяснилось, его унесло сильным течением.

- Когда мужчина начал терять силы, его заметили серферы, - продолжает Алексей Одеров. - Они-то и помогли ему добраться до берега.

Спасатель напоминает туристам о правилах безопасности во время купания.

- Не заплывайте далеко от берега, берегите свои силы и нервы ваших близких, - говорит Алексей Одеров.

ИСТОЧНИК KP.RU