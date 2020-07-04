В Краснодарском крае появились отели «умного туризма»
На Кубани открылась сеть отелей «умного туризма». Такое название они получили благодаря тому, что в гостиницах курортных отдых предлагают совместить с полезным времяпрепровождением.
Гостиницы начали работу в городском округе Сириус в Сочи.
- Два отеля и два крупных гостиничных комплекса расположились в Имеретинской низменности рядом с Олимпийским парком. Всего здесь 5013 номеров, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.
Приезжая сюда в отпуск, туристы смогут не только насладиться море и солнцем, но и разнообразить курортный отдых многочисленными программами. Например, посетить объекты Парка науки и искусств «Сириус», попасть на просветительские мероприятия.
– Появление новой сети российских отелей будет способствовать развитию доступного и качественного отдыха на территории края, – сказала министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Светлана Балаева.
ИСТОЧНИК KP.RU