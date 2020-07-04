2020-07-04T18:10:35+03:00
Здоровье

Под Краснодаром заработает госпиталь для заболевших коронавирусом пациентов

В медучреждение закупили семь аппаратов ИВЛ
Евгения СОРОКА
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Фото: пресс-службы главы Республики АдыгеяФото: пресс-службы главы Республики Адыгея
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Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом появится в адыгейском поселке Энем, что находится в получасе езды от Краснодара. Медучреждение откроют на базе уже работающей районной больницы. Рассчитано оно будет 100 коек.

- В госпитале будут лечить пациентов, у которых диагностирована средняя степень тяжести заболевания, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе главы Адыгеи. - Принимать будут зараженных из Тахтамукайского и Теучежского районов республики, а также из Адыгейска.

На данный момент в здании уже провели ремонт, здесь заменили кровлю и инженерные коммуникации, а также создали централизованную систему подачи кислорода. Кроме того, установили кислородный концентратор.

- Госпиталь оснащен 7 аппаратами искусственной вентиляции легких, - уточняют в пресс-службе главы. - Для диагностики осложнений, вызванных коронавирусом, есть компьютерный томограф.

Также на ближайший месяц работы закуплены средства защиты, расходный материал, лекарственные препараты.

Отметим, что все расходы на себя взял местный меценат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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