2020-07-04T19:55:52+03:00
Общество

На Кубани врачи, спасающие людей с коронавирусом, получили путевки на отдых в Анапе

Курорт примет 120 сотрудников больниц и 40 детей медиков
Евгения СОРОКА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Врачи ежедневно продолжаются бороться с коронавирусом. Медики работают не жалея себя, рискуя своим здоровьем и жизнью.

Уже сейчас заболеваемость идет на спад, но врачи по-прежнему на дежурствах. Все, о чем они мечтают сейчас, это встретиться со своей семьей и отдохнуть. Как стало известно, часть врачей сможет поехать в отпуск уже этим летом, причем бесплатно.

- Четырехзвездочные отели и детский санаторий в Анапе, которые были готовы организовать отдыха для медиков, обратились к руководству края, - говорят в администрации края.

Между медперсоналом распределили путевки. Общая сумма, в которую обойдется проживание и питание для врачей - 5 миллионов рублей.

– Первые гости из списка, сформированного краевым минздравом, уже прибыли в четыре отеля, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - Их отдых продлится неделю.

А тем временем смены в детском санатории пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября.

Напомним, ранее бизнесмены помогали врачам и приобретении средств дезинфекции и индивидуальной защиты, закупали аппараты ИВЛ.

Напомним, что весной коммерческие организации и общественные деятели стали оказывать помощь врачам в борьбе с COVID-19. В частности, медучреждения Кубани получили аппараты ИВЛ, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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