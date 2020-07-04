На Кубани врачи, спасающие людей с коронавирусом, получили путевки на отдых в Анапе
Врачи ежедневно продолжаются бороться с коронавирусом. Медики работают не жалея себя, рискуя своим здоровьем и жизнью.
Уже сейчас заболеваемость идет на спад, но врачи по-прежнему на дежурствах. Все, о чем они мечтают сейчас, это встретиться со своей семьей и отдохнуть. Как стало известно, часть врачей сможет поехать в отпуск уже этим летом, причем бесплатно.
- Четырехзвездочные отели и детский санаторий в Анапе, которые были готовы организовать отдыха для медиков, обратились к руководству края, - говорят в администрации края.
Между медперсоналом распределили путевки. Общая сумма, в которую обойдется проживание и питание для врачей - 5 миллионов рублей.
– Первые гости из списка, сформированного краевым минздравом, уже прибыли в четыре отеля, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия. - Их отдых продлится неделю.
А тем временем смены в детском санатории пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября.
Напомним, ранее бизнесмены помогали врачам и приобретении средств дезинфекции и индивидуальной защиты, закупали аппараты ИВЛ.
Напомним, что весной коммерческие организации и общественные деятели стали оказывать помощь врачам в борьбе с COVID-19. В частности, медучреждения Кубани получили аппараты ИВЛ, средства дезинфекции и индивидуальной защиты.
ИСТОЧНИК KP.RU