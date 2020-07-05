В Новороссийске объявили о дефиците донорской крови
Новороссийская станция переливания крови объявила срочный сбор.
- Уважаемые доноры 0(I) Rh +, Rh - и А (II) Rh +, Rh - ! Очень нужна Ваша помощь! - гласит сообщение на официальной странице медучреждения в соцсети. - В лечебных учреждениях города и края возникла острая необходимость в компонентах крови. Просим откликнуться и приехать к нам для пополнения банка крови!
К слову, под сообщением организовалась оживленная беседа, где горожане задаются вопросом, в каком случае они могут стать донорами.
Напомним, сдать кровь может абсолютно любой житель России старше 18 лет с весом более 50 килограммов. Одно из обязательных условий - наличие постоянной или временной регистрации на территории края не менее полугода.
Кроме того, к абсолютным противопоказаниям к донорству крови относят такие серьезные заболевания как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, онкологические болезни и другие.
К временным противопоказаниям относятся:
- удаление зуба (10 дней);
- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год);
- ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления);
- менструация и 5 дней после ее окончания;
- аборт (6 месяцев);
- период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);
- прививки (от одного до трех месяцев).
ИСТОЧНИК KP.RU