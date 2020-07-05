2020-07-05T11:00:10+03:00
Общество

В Новороссийске объявили о дефиците донорской крови

Желающих просят обращаться в городскую станцию переливания
Ева МУР@kp_kuban
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Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины - пять раз.Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, мужчины - пять раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новороссийская станция переливания крови объявила срочный сбор.

- Уважаемые доноры 0(I) Rh +, Rh - и А (II) Rh +, Rh - ! Очень нужна Ваша помощь! - гласит сообщение на официальной странице медучреждения в соцсети. - В лечебных учреждениях города и края возникла острая необходимость в компонентах крови. Просим откликнуться и приехать к нам для пополнения банка крови!

К слову, под сообщением организовалась оживленная беседа, где горожане задаются вопросом, в каком случае они могут стать донорами.

Напомним, сдать кровь может абсолютно любой житель России старше 18 лет с весом более 50 килограммов. Одно из обязательных условий - наличие постоянной или временной регистрации на территории края не менее полугода.

Кроме того, к абсолютным противопоказаниям к донорству крови относят такие серьезные заболевания как ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, онкологические болезни и другие.

К временным противопоказаниям относятся:

- удаление зуба (10 дней);

- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (1 год);

- ангина, грипп, ОРВИ (1 месяц с момента выздоровления);

- менструация и 5 дней после ее окончания;

- аборт (6 месяцев);

- период беременности и лактации (1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);

- прививки (от одного до трех месяцев).

ИСТОЧНИК KP.RU

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