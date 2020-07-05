2020-07-05T11:08:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года увеличилось на 62 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года
Ева МУР@kp_kuban
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Число заболевших вновь увеличилосьЧисло заболевших вновь увеличилось
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На Кубани диагноз «коронавирусная инфекция» 5 июля подтвержден еще у 62 человек. «Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года.

Итак, за последние 24 часа федеральный оперативный штаб зарегистрировал новые случаи заражения COVID-2019. Общее число заболевших выросло до 6280 человек, выздоровели из них 5013 жителей региона

Однако врачи продолжают наблюдать положительную динамику. В крае от болезни за последние сутки вылечились 67 пациентов.

- В России за сутки зарегистрировано 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах, - сообщают в оперативном штабе. - За сутки полностью выздоровели 8986 человек, 168 пациентов скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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