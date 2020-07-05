Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года увеличилось на 62 человека

5 Июль 2020 2020-07-05T11:08:56+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года

Изменить размер текста: A A

На Кубани диагноз «коронавирусная инфекция» 5 июля подтвержден еще у 62 человек. «Комсомольской правда» - Кубань» собрала последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июля 2020 года.

Итак, за последние 24 часа федеральный оперативный штаб зарегистрировал новые случаи заражения COVID-2019. Общее число заболевших выросло до 6280 человек, выздоровели из них 5013 жителей региона

Однако врачи продолжают наблюдать положительную динамику. В крае от болезни за последние сутки вылечились 67 пациентов.

- В России за сутки зарегистрировано 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах, - сообщают в оперативном штабе. - За сутки полностью выздоровели 8986 человек, 168 пациентов скончались.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Сочи могут пройти бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU