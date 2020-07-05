2020-07-05T17:52:34+03:00
Общество

В Краснодарском крае назначили нового начальника ГИБДД

Им стал полицейский из Белгородской области Николай Смоляков
Ева МУР@kp_kuban
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Николай Смоляков. Фото: УГИБДД по краюНиколай Смоляков. Фото: УГИБДД по краю
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На Кубани начальником управления ГИБДД стал полковник полиции Николай Смоляков. Высокопоставленный полицейский был переведен с аналогичной должности в Белгородской области. Имя нового руководителя уже появилось на официальном сайте автоинспекции региона.

Известно, что в правоохранительных органах Николай Смоляков прослужил 10 лет. Он награжден двумя орденами Мужества, медалью "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством" за участие в военных конфликтах в горячих точках. Был ранен и комиссован на "гражданку" из отряда специального назначения.

Напомним, на этом посту Николай Смоляков сменил Александра Капустина, освобожденного с должности начальника 13 мая после серии скандалов внутри ведомства. В марте сразу на семерых сотрудников автоинспекции были возбуждены уголовные дела за вымогательство взяток на дорогах Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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