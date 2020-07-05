ЕГЭ по русскому языку напишут почти 26 тысяч кубанских школьников

5 Июль 2020 2020-07-05T18:23:18+03:00

За парты на экзамене сядут 26 тысяч выпускников

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В Краснодарском крае ЕГЭ по русскому языку будет сдаваться школьниками два дня - 6 и 7 июля. Это сделано для того, чтобы избежать столпотворения в аудиториях. Дело в том, что писать экзаменационные работы изъявили желание 26 тысяч кубанских старшеклассников.

- Это решение федерального минобра в условиях пандемии коронавируса, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В понедельник, 6 июля, сдавать ЕГЭ будут 16280 ребят, а на следующий день, 7 июля, - 9444 выпускника. Старт экзамена назначен на 10 утра.

Длительность испытания - 3,5 часа.

Напомним, в этом году из-за угрозы распространения коронавируса результаты ЕГЭ никак не повлияют на оценки в аттестате. Их выпускникам выставили по итогам учебы за год. А для поступления в высшее учебное заведение потребуется набрать не менее 36 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU