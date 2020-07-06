С жителя Сочи приставы взыскали крупную задолженность по алиментам

6 Июль 2020 2020-07-06T10:35:17+03:00

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В Сочи взыскан крупный долг по алиментам. Справедливости добились судебные приставы Адлерского районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. 800 тысяч рублей задолжал 53-летний местный житель.

- По адресу проживания неплательщика был составлен акт описи и ареста принадлежащего ему имущества, - сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Краснодарскому краю.

Кроме того, как отметил представитель пресс-службы, был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.17.14 КоАП РФ (Нарушение законодательства об исполнительном производстве).

- В конечном итоге сработали меры принудительного взыскания. Должник заплатил 750 тысяч рублей задолженности по алиментам. Эти деньги были сразу же перечислены взыскателю, - заключили в пресс-службе.

ИСТОЧНИК KP.RU