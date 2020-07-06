2020-07-06T10:32:36+03:00
Общество

В Краснодарском крае действует повышенный класс пожароопасности

В МЧС предупредили о запрете сжигания сухой травы
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: 23.mchs.gov.ruФото: 23.mchs.gov.ru
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На Кубани несколько дней держится жара. Синоптики говорят, что самые высокие температуры воздуха в крае будут во вторник, 7 июля. А в МЧС отметили, что на территории региона продолжает действовать повышенный класс пожароопасности.

- В 29 районах Кубани введен четвертый класс пожарной опасности. В трех – пятый. Также на территории 43 муниципальных образований действует особый противопожарный режим, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

За прошлые сутки в регионе зарегистрирован один случай загорания сухой растительности. В МЧС предупредили, что палы сухой травы и растительности в стране запрещены.

Сотрудники пожарного надзора каждый день в целях профилактики проводят рейды. Так за сутки составлено три протокола об административном правонарушении.

Напоминаем, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру «01».

ИСТОЧНИК KP.RU

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