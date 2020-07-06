2020-07-06T11:02:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июля 2020 года: самому маленькому пациенту - 10 месяцев

Сообщаем подробности о новых случаях заражения коронавирусе в Краснодарском крае на 6 июля 2020 года
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Стали известны подробности о новых случаях заболевания на Кубани. За последние сутки в регионе зафиксировали еще 60 зараженных, среди них шестеро детей. По данным оперштаба, возраст пациентов от года и десяти месяцев до 97 лет.

- За последние сутки коронавирус выявили у 19 человек в Краснодаре. Восемь случаев зафиксировано в Сочи. По пять тестов дали положительный результат на инфекцию в Калининском и Белореченском районах. Четыре зараженных в Кущевском, три – в Славянском районах, по два – в Красноармейском, Ейском, Кореновском, Усть-Лабинском районах и Армавире. Также по одному заболевшему прибавилось в Новокубанском, Успенском, Отрадненском, Гулькевичском, Выселковском районах и Анапе, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В течение недели количество заболевших коронавирусом держится возле одной цифры – в среднем каждый день заболевших возрастает на 60 человек. За последние сутки среди инфицированных оказались 39 женщин и 21 мужчина. Отметим, что в их числе шестеро детей. Самые маленькие – 10 месяцев и 1 год.

В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 16 пациентов, 2 человека на ЭКМО, – уточнили «Комсомолке» в Минздраве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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