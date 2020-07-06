6 Июль 2020 2020-07-06T12:51:08+03:00

В Сочи мужчину лягнула лошадь во время конного похода. Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Туриста с открытым перелом голени и кровопотерей эвакуировали вертолетом

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Сочинские спасатели эвакуировали 43-летнего жителя Пятигорска с открытым переломом голени от подножия горы Большой Тхач. Мужчину лягнула лошадь во время конного похода, он был серьезно травмирован.

- У пострадавшего был зафиксирован открытый перелом голени и серьезная кровопотеря. Несмотря на оказанную участниками похода помощь, у туриста наблюдалось спутанное сознание, упало давление, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Дежурный медик спасотряда оказала туристу доврачебную помощь. Затем спасатели на носилках транспортировали мужчину на борт вертолета Ка-32, который доставил пострадавшего на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи.

Пострадавшего передали врачам «скорой помощи» для дальнейшей госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU