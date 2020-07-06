2020-07-06T13:46:44+03:00
Общество

В аэропорту Сочи задержали мужчину, которого объявили в международный розыск за кражу

Иностранца разыскивали с 2017 года
Никита ВЫСОЦКИЙ
Поделиться:
Задержанного передали ростовским полицейским.Задержанного передали ростовским полицейским.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники погрануправления ФСБ России задержали в сочинском аэропорту иностранца. Гражданина разыскивали три года, его личность была объявлена на федеральном уровне.

- В ходе осуществления пограничного контроля в Международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова выявлен гражданин, находившийся в Федеральном розыске с апреля 2017 года, - говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Там же отмечают, что иностранец совершил преступление на территории Российской Федерации. Его будут судить по статье «Кража». Что именно злоумышленник украл, не сообщается.

В настоящее время для проведения дальнейших процессуальных действий задержанного передали инициатору розыска – полицейским Ростовской области.

- За истекший период 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу в зоне ответственности Пограничного управления было выявлено 59 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани обнулен налог на имущество для предприятий-участников нацпроекта
«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки
В Сочи школьники сдают самый массовый экзамен
В Крыму временно прекращены рейсы «Кометы» между Ялтой и Севастополем
Качественно и вовремя: В Новороссийске «Неометрия» вручила ключи первым жильцам ЖК «Облака»
В Сочи прибыл первый прямой рейс с туристами из Владивостока
В аэропорту Сочи задержали мужчину, которого объявили в международный розыск за кражу
В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко
В Краснодаре деревья с улицы Московской пересадят в конце сентября
Новая трасса Джубга-Сочи протянется на 119 километров
В Сочи мужчину лягнула лошадь во время конного похода
В Краснодаре одновременно строят 10 школ
В Краснодаре в ДТП погиб водитель иномарки
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июля 2020 года: самому маленькому пациенту - 10 месяцев
На Кубани оказались востребованы курсирующие на побережье «Ласточки»
С жителя Сочи приставы взыскали крупную задолженность по алиментам
В Краснодарском крае действует повышенный класс пожароопасности
На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей
В Сочи произошел пожар в частной гостинице
В Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд
«Быстрый гол не входил в наши планы»: Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» на себя
Жители Краснодара могут вносить предложения по новому проекту Генплана
Температура воды в Черном море 6 июля 2020: теплее всего в Новороссийске
В Сочи в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир
Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды