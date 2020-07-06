В аэропорту Сочи задержали мужчину, которого объявили в международный розыск за кражу

6 Июль 2020 2020-07-06T13:46:44+03:00

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Сотрудники погрануправления ФСБ России задержали в сочинском аэропорту иностранца. Гражданина разыскивали три года, его личность была объявлена на федеральном уровне.

- В ходе осуществления пограничного контроля в Международном аэропорту Сочи имени В.И. Севастьянова выявлен гражданин, находившийся в Федеральном розыске с апреля 2017 года, - говорится в сообщении пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.

Там же отмечают, что иностранец совершил преступление на территории Российской Федерации. Его будут судить по статье «Кража». Что именно злоумышленник украл, не сообщается.

В настоящее время для проведения дальнейших процессуальных действий задержанного передали инициатору розыска – полицейским Ростовской области.

- За истекший период 2020 года в пунктах пропуска через государственную границу в зоне ответственности Пограничного управления было выявлено 59 лиц, находящихся в федеральном, международном и межгосударственном розысках, - заключили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU