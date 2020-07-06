2020-07-06T13:55:02+03:00
Общество

В Сочи прибыл первый прямой рейс с туристами из Владивостока

На борту самолета около 500 пассажиров
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Boeing 747 прибыл в Сочи из ВладивостокаBoeing 747 прибыл в Сочи из ВладивостокаФото: Наталья Гоцанюк
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Днем 6 июля Сочи встретил первых туристов, прибывших прямым рейсом из Владивостока. До сегодняшнего дня в новейшей истории прямого сообщения между городами на берегах Японского и Черного морей не было.

Жителям Дальнего Востока привычнее отдыхать в Таиланде или Китае, но коронавирус внес свои коррективы в планы на лето. Получилась отличная возможность открыть для себя курорты Черного моря.

Широкофюзеляжный Boeing-747-400 авиакомпании «Россия» совершил посадку в 12:48 по московскому времени, проведя в пути почти девять с половиной часов.

Этим летом такие чартерные рейсы будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и четвергам. На Дальний Восток из Сочи отправление по пятницам и вторникам. Загрузка первого рейса составила 100%, сообщают в авиакомпании. А это около 500 пассажиров.

— Изменение конъюнктуры туристического рынка дало возможность авиакомпании развивать внутрироссийские направления, которые до настоящего времени были недооценены. Благодаря этим изменениям для жителей Владивостока впервые появилась возможность провести отпуск на Черном море. В летнем сезоне 2020 года мы планируем перевезти около 25000 пассажиров и выполнить более 45 рейсов, – подчеркнул генеральный директор АО «Авиакомпания «Россия» Сергей Александровский.

Жители Дальнего Востока могут приобрести как билеты, так и пакетные туры, включающие авиаперелет, трансфер, проживание в гостинице и даже питание «все включено».

— Старт нового туристического сезона для аэропорта Сочи выдался уникальным. После продолжительного спада в течение трех месяцев мы ощутили взрывной рост на традиционных направлениях и ожидаем высокий спрос на новых направлениях. Новая дальневосточная программа наших партнеров позволит жителям Приморья побывать на курортах Краснодарского края и в период ограничения полетов на международных направлениях сделать выбор в пользу российских курортов, – сказал генеральный директор «Базэл Аэро» Алексей Старостин.

Этим летом Сочи будет связан прямыми рейсами с Владивостоком, Хабаровском, Екатеринбургом, Казанью, Красноярском, Новосибирском, Нижним Новгородом, Самарой, Пермью, Тюменью, Уфой Москвой и Санкт-Петербургом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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