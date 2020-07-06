2020-07-06T14:41:33+03:00
Общество

Новая программа для поддержки предпринимателей стартовала на Кубани

Сбор заявок от субъектов МСП будут принимать до 30 августа
Виталий КАРНАУХ
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Фото: администрация Краснодарского края.Фото: администрация Краснодарского края.
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За поддержкой по программе «Выращивание» могут обратиться бизнесмены, которые готовы расширить или модернизировать производство, а также повысить эффективность управления, значительно расширить рынки сбыта. Кроме того, данная программа позволит увеличить объемы продаж и найти общий язык с поставщиками крупных заказчиков.

– Субъекты МСП могут рассчитывать на финансовую, имущественную, информационную, маркетинговую помощь и иные услуги фонда, – прокомментировали в департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона.

Отправить заявку кубанским предпринимателям предлагают с 6 июля по 30 августа 2020 года. Для этого создали электронную почту: rce@gfkuban.ru. В администрации края отмечают, что количество мест ограничено. Более подробную информацию можно получить у оператора по номеру телефона 8 (861) 991-49-87.

ИСТОЧНИК KP.RU

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