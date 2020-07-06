Качественно и вовремя: В Новороссийске «Неометрия» вручила ключи первым жильцам ЖК «Облака»

6 Июль 2020 2020-07-06T14:22:24+03:00

Проектировщики и строители учли потребности людей всех возрастов даже в мелочах

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Со 2 июля уже более сотни жителей Новороссийска получили ключи от своих квартир в ЖК «Облака» от строительной компании «Неометрия», расположенном на пересечении Мысхакского шоссе и улицы Куникова. Название выбрано не случайно, с этой точки города до неба действительно рукой подать. А из окон квартир открываются фантастические виды на Цемесскую бухту, мысхакские виноградники и гору Колдун.

– У нас большая семья, есть бабушка и маленькие дети. Перед покупкой мы рассматривали разные варианты. Но остановили свой выбор на ЖК «Облака». Здесь все продумано до мелочей, чтобы людям жилось в комфортной обстановке, – делится впечатлениями Виталий.

Застройщик не подвел своих новоселов и сдал жилой комплекс вовремя, при этом сохранив высокие стандарты качества и большое внимание к деталям. Не смогли сдвинуть день сдачи даже пандемия коронавируса и новые требования Роспотребнадзора к организации работ на строительных площадках. В «Облаках» позаботились не только о безопасности строителей, но и обо всех жильцах, независимо от их возраста и потребностей.

Фото: Неометрия

Входы в подъезд спроектированы так, чтобы мамы с колясками могли комфортно попасть домой. Для детворы есть современные детские и спортивные площадки. Для жильцов элегантного возраста обустроены удобные зоны отдыха и аллеи для неспешных прогулок.

Панорамные окна, открывающие незабываемый вид, сделаны из усиленного профиля, который сохранит спокойствие жильцов даже во время норд-остов. Бесперебойную подачи воды обеспечивают девять специальных резервуаров.

Вопрос, где оставить машину, тоже закрыт благодаря двухуровневому паркингу. А сезонные вещи можно хранить в кладовках, предусмотрены велосипедные и колясочные.

– «Неометрия» не подвела, хотя, признаюсь, переживал. Мы видим много примеров, когда людям приходится долго ждать и биться за свои квартиры. Этот не тот случай, убедился лично, что это надежный и качественный застройщик, – рассказывает собственник студии Сергей.

Когда все собственники получат ключи, а проведение мероприятий будет возможным, «Неометрия» организует большой праздник для жителей «Облаков». Стать одним из них еще не поздно – еще доступны к покупке несколько видов квартир.

СПРАВКА КП

Жилой комплекс расположен в 10 минутах езды от центра города и в 5 минутах – от пляжей. Рядом расположены: продуктовые магазины, аптеки, кафе, школы, детсады, поликлиника, рынок, автобусные остановки, банки, фитнес-центры.

Офис продаж: Новороссийск, ул. Куникова, д.51

Адрес объекта: Новороссийск, ул. Мысхакское шоссе, 50а

Проектная декларация — на сайте www.neometria.ru

ИСТОЧНИК KP.RU