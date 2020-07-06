В Крыму временно прекращены рейсы «Кометы» между Ялтой и Севастополем

6 Июль 2020 2020-07-06T14:38:38+03:00

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Временно прекращены рейсы скоростного судна «Комета» по маршруту «Севастополь-Ялта». Деньги за приобретенные ранее билеты можно вернуть по месту покупки, сообщает "КП-Крым".

- Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам, - говорится в сообщении официального перевозчика . - Информацию о возобновлении перевозок также можно получить по телефону «горячей линии» 8-800-234-32-32.

В свой первый рейс между Ялтой и Севастополем «Комета» вышла в начале августа 2018 года. Корабль способен развивать скорость до 65 км/ч и брать на борт до 120 пассажиров.

В 2020 году «Комета» после карантина возобновила перевозки между Севастополем и Ялтой с 1 июля.

В 8 часов утра «морской лайнер» выходил из Севастополя и в 17 часов из Ялты. Билеты продавали в кассах портов Севастополя и Ялты, а также на сайте перевозчика.

ИСТОЧНИК KP.RU