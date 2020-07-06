В Сочи школьники сдают самый массовый экзамен
Согласно требованиям Роспотребнадзора, этот, наиболее массовый экзамен проходит на протяжении двух дней – 6 и 7 июля, чтобы не создавать одномоментного крупного скопления людей.
- За партами находятся от восьми до 15-ти человек на расстоянии не менее полутора метров друг от друга. Кроме того, все помещения оборудованы кондиционерами и рециркуляторами. Выпускникам до начала экзамена измеряют температуру и проводят дезинфекцию рук,-сообщает мэрия курорта.
Около 1 тысячи специалистов в задействовано в организации экзаменов. Это педагоги, технические специалисты и медики.
ЕГЭ в школах города продлятся до 23 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU