2020-07-06T14:40:58+03:00
Происшествия

«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки

Мзду за покупки он так и не заплатил
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Мужчина был причастен к 11 фактам "рогатого" мошенничества.Мужчина был причастен к 11 фактам "рогатого" мошенничества.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В деле разбирались сотрудники следственного отдела местного ОМВД. По данным следствия, 40-летний индивидуальный предприниматель в течение года скупал КРС и свиней у жителей района. Вместо денег давал расписки, что долги обязательно вернет. Шло время, денег за свои тушки селяне не получали. И поэтому обратились в органы.

Правоохранителям удалось установить причастность злоумышленника к 11 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест, а в период предварительного следствия его заключили под стражу.

- Следственным подразделением ОМВД России по Тимашевскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи (159 УК РФ - авт. – «Мошенничество») предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили «КП»-Кубань» в местном отделе полиции.

Кроме того, дело находится на контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Кубани обнулен налог на имущество для предприятий-участников нацпроекта
«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки
В Сочи школьники сдают самый массовый экзамен
В Крыму временно прекращены рейсы «Кометы» между Ялтой и Севастополем
Качественно и вовремя: В Новороссийске «Неометрия» вручила ключи первым жильцам ЖК «Облака»
В Сочи прибыл первый прямой рейс с туристами из Владивостока
В аэропорту Сочи задержали мужчину, которого объявили в международный розыск за кражу
В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко
В Краснодаре деревья с улицы Московской пересадят в конце сентября
Новая трасса Джубга-Сочи протянется на 119 километров
В Сочи мужчину лягнула лошадь во время конного похода
В Краснодаре одновременно строят 10 школ
В Краснодаре в ДТП погиб водитель иномарки
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июля 2020 года: самому маленькому пациенту - 10 месяцев
На Кубани оказались востребованы курсирующие на побережье «Ласточки»
С жителя Сочи приставы взыскали крупную задолженность по алиментам
В Краснодарском крае действует повышенный класс пожароопасности
На Кубани на поддержку местных инициатив направят 1,2 млрд рублей
В Сочи произошел пожар в частной гостинице
В Ейске молодого парня насмерть сбил грузовой поезд
«Быстрый гол не входил в наши планы»: Юрий Газинский взял вину за поражение от «Зенита» на себя
Жители Краснодара могут вносить предложения по новому проекту Генплана
Температура воды в Черном море 6 июля 2020: теплее всего в Новороссийске
В Сочи в ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир
Болельщики "Краснодара" растянули баннер в поддержку своей футбольной команды