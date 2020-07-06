«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки

6 Июль 2020 2020-07-06T14:40:58+03:00

Мзду за покупки он так и не заплатил

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В деле разбирались сотрудники следственного отдела местного ОМВД. По данным следствия, 40-летний индивидуальный предприниматель в течение года скупал КРС и свиней у жителей района. Вместо денег давал расписки, что долги обязательно вернет. Шло время, денег за свои тушки селяне не получали. И поэтому обратились в органы.

Правоохранителям удалось установить причастность злоумышленника к 11 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 3 млн рублей. На имущество обвиняемого наложили арест, а в период предварительного следствия его заключили под стражу.

- Следственным подразделением ОМВД России по Тимашевскому району собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи (159 УК РФ - авт. – «Мошенничество») предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - сообщили «КП»-Кубань» в местном отделе полиции.

Кроме того, дело находится на контроле Главного следственного управления ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU