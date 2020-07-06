На Кубани обнулен налог на имущество для предприятий-участников нацпроекта

6 Июль 2020 2020-07-06T14:53:34+03:00

На Кубани обнулен налог на имущество для участников нацпроекта. Фото администрация КК

Льгота будет действовать до 31 декабря 2024 года

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал закон, принятый ранее ЗСК о поддержке предприятий региона, которые примут участие в нацпроекте ««Производительность труда и поддержка занятости».

Налог на имущество для таких предприятий практически обнулен и составит всего 0,01% Для этого объект должен начать действовать после 1 января 2020 года.

Минимальная ставка налога применяется как в отношении недвижимости, с учетом как ее среднегодовой стоимости, так и кадастровой. Подобные меры поддержки будут действовать лишь в нескольких регионах России, в числе которых оказалась и Кубань.

– Краснодарский край стал одним из семи регионов, которые взяли на себя ответственность по введению этой дополнительной налоговой региональной льготы, – прокомментировал министр экономики края Александр Руппель.

В региональном министерстве экономики также напомнили,что на Кубани действует ряд иных преференций для участников нацпроекта .

Так, с начала этого года предприятия могут получить значительный инвестиционный вычет по налогу на прибыль – до 90 % суммы расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU