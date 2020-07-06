2020-07-06T15:01:49+03:00
Общество

Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту

Клиенты ВТБ могут оформить кредит наличными или рефинансирование по ставке от 7,5% на сумму до 1 млн рублей без предоставления документов, подтверждающих доход и занятость
Иван Егоров
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь для получения средств потребуется только паспорт. Все другие необходимые сведения банк получит из Пенсионного фонда России.

При наличии подтвержденной учетной записи клиента на портале «Госуслуги» банк самостоятельно запросит необходимые сведения из ПФР. Заемщику необходимо будет только подтвердить свое согласие на получение банком данных, отправив сообщение с кодом подтверждения в ответ на смс от портала.

Если у клиента нет подтвержденной записи, то он может зарегистрироваться или подтвердить ее в ВТБ-Онлайн, в офисе ВТБ или на портале Госуслуги.

ВТБ предлагает одни из самых низких на рынке ставок по кредитам наличными на любые цели и рефинансированию – в банке можно получить средства или рефинансировать до 6 кредитов других банков от 7,5% годовых на срок до семи лет. Программа «Рефинансирование» позволит пропустить до трех первых платежей при переводе кредитов в ВТБ, а также получить дополнительные денежные средства на любые цели.

- Для нас важно, чтобы кредитные продукты ВТБ были доступными и простыми в оформлении. Именно поэтому взаимодействие с Пенсионным Фондом России – важный шаг в этом направлении. Если раньше для получения кредита до 1 млн рублей заемщику требовалось собирать документы и подтверждать доход, то теперь это можно поручить банку и существенно сэкономить время, решив все вопросы сразу при первом визите. При этом получив средства по одной из самых низких на рынке ставок – от 7,5% годовых, – отметил Евгений Благинин, начальник управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ.

Оформить заявку на кредит без подтверждения дохода и занятости клиенты могут в любом офисе ВТБ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи гусеницы бабочек-бурильщиков угрожают пальмам
В Сочи у пары леопардов родился котёнок
В Новопокровском районе Кубани на благоустройство предусмотрено 34 миллиона рублей
На Кубани составили рейтинг финансовых успехов муниципалитетов
В Краснодаре застройщик осужден за крупное мошенничество
На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта Людмилы Черновой
Энергетики Тихорецкого района отремонтировали 800 км ЛЭП
Полиция в Краснодаре вычислила вора по картинке с камер наблюдения
В болоте в центре Кропоткина обнаружили тело женщины с золотой цепью на шее
Сдача ЕГЭ в Краснодаре в 2020 году: в пунктах проведения работают сплит-системы
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
МТС запустила сеть фиксированной связи в Геленджике
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту
На Кубани обнулен налог на имущество для предприятий-участников нацпроекта
«Рогатый мошенник»: в Тимашевском районе мужик «скупал» скот, а вместо денег оставлял расписки
В Сочи школьники сдают самый массовый экзамен
В Крыму временно прекращены рейсы «Кометы» между Ялтой и Севастополем
Качественно и вовремя: В Новороссийске «Неометрия» вручила ключи первым жильцам ЖК «Облака»