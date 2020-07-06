МТС запустила сеть фиксированной связи в Геленджике

6 Июль 2020 2020-07-06T15:36:23+03:00

Изменить размер текста: A A

На первом этапе сервисы МТС на базе технологии FTTB (Fiber-To-The-Building – оптика до дома) доступны в полутора тысячах домохозяйств города. Планируется, что до конца года пользоваться фиксированными услугами связи МТС смогут жильцы 12 000 домохозяйств Геленджика.

Жителям города стали доступны: широкополосный интернет на скорости до 100 Мб/сек, цифровое телевидение, фиксированная телефония. В ближайшие дни станет возможным подключение конвергентных тарифов МТС, которые позволяют сократить общие расходы на все услуги связи до 30 процентов. Тарифы для подключения корпоративных клиентов также открыты для подключения.

Для новых абонентов в Геленджике МТС запустила акцию «Будь первым». До 15 июля первые 10 новых пользователей, подключивших любые услуги фиксированной связи, будут пользоваться ими бесплатно в течение года.

Геленджик стал шестым городом Кубани, где МТС предоставляет одновременно мобильные и фиксированные сервисы, которые можно подключать в комплекте и экономить.