ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance

6 Июль 2020 2020-07-06T15:47:48+03:00

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Теперь компании смогут получить до 50 млн рублей для расчетов с поставщиками без заключения соглашения с фактором.

Весь процесс финансирования производится онлайн на платформе GetFinance. Для подтверждения факта поставки дебиторам достаточно иметь только электронную цифровую подпись (ЭЦП) и доверенность на ответственного сотрудника. Первоначальный лимит на сумму до 50 млн рублей предоставляется по заявке. Окончательный лимит устанавливается после её рассмотрения исходя из потребностей и возможностей бизнеса.

Старт финансирования на платформе GetFinance происходит в три простых этапа. Для начала дебитор присоединяется к правилам электронного документооборота (ЭДО) GetFinance и наделяет доверенностью сотрудников для работы на платформе посредством выданной им квалифицированной электронной цифровой подписи. Затем направляет в ВТБ Факторинг заявку на лимит финансирования поставщиков. Он будет доступен клиентам без ограничений минимальной суммы и с максимальной отсрочкой до 360 дней. Наконец, сообщает своим поставщикам о готовности предоставить досрочную оплату через платформу GetFinance.

- Мы предлагаем радикальное решение одной из самых больших проблем на рынке факторинга – процесса подписания уведомлений дебиторами, который в отдельных случаях может занимать 30 дней и более. Упрощенный порядок подключения и финансирования на платформе GetFinance не только позволяет поставщикам быстрее получить деньги за совершенные поставки, но и делает факторинг доступнее для малого и среднего бизнеса, что особенно актуально в настоящее время, – прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг.

ВТБ Факторинг активно вовлекает в периметр факторинга поставщиков малого и среднего бизнеса, улучшая цифровизацию процессов онбординга и финансирования клиентов и применяя комплексные программы финансирования Supply Chain Finance (SCF). Упрощённый формат присоединения дебиторов к платформе GetFinance для финансирования поставок стал следующим логичным шагом в улучшении условий факторинга для небольших компаний.