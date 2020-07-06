Сдача ЕГЭ в Краснодаре в 2020 году: в пунктах проведения работают сплит-системы

6 Июль 2020 2020-07-06T16:07:06+03:00

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В Краснодарском крае школьники и все желающие приступили к сдаче ЕГЭ. 6 июля таких набралось более четырех тысяч человек, седьмого июля – почти 2300 участников. Отметим, что в кабинеты условия аномальной жары не «просочились» - там работаю сплит-системы. В городе работают 23 пункта проведения экзамена.

— Аудитории для сдачи ЕГЭ сплит-системами, а школы-новостройки — системами кондиционирования, которые смонтированы на общих вентиляционных сетях. С учётом погодных условий созданы комфортные условия для участников ЕГЭ. Если на местах возникают какие-то технические неполадки, сбои в работе сплит-систем – их оперативно решают, — заявил директор департамента образования Алексей Некрасов.

К слову, из-за пандемии коронавируса Роспотребнадзор потребовал от организаторов проведения экзамена установить устройства, которые обеззараживают воздух. Одновременно в кабинетах разрешено находиться от девяти до пятнадцати человек, сдающих ЕГЭ. А сами организаторы обязаны носить маски – как в аудиториях во время проведения мероприятия, та и при измерении температуры при входе в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU