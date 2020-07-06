2020-07-06T16:29:28+03:00
Происшествия

В болоте в центре Кропоткина обнаружили тело женщины с золотой цепью на шее

СК назначил доследственную проверку
Виталий КАРНАУХ
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Назначена судебно-медицинская экспертиза.Назначена судебно-медицинская экспертиза.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Как стало известно «Комсомольской правде» - Кубань», на страшную находку пару дней назад наткнулись местные жители, которые прогуливались в западной части города Кропоткин. Когда они подошли к местному болоту, то увидели плавающее в нем тело женщины. Очевидцы тут же сообщили об этом в правоохранительные органы.

- Видимых повреждений на женщине не было, - говорят кропоткинцы. – На вид ей лет 30-40, рост около 170 сантиметров. На женщине была туника кремового цвета, на шее была золотая цепь, в ушах золотые серьги, а на руке золотой браслет.

Как удалось выяснить «КП»-Кубань», следователи установили личность погибшей. Ей оказалась 44-летняя местная жительница.

- По факту гибели проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали корреспонденту в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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