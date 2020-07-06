Полиция в Краснодаре вычислила вора по картинке с камер наблюдения

6 Июль 2020 2020-07-06T16:38:06+03:00

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29-летний житель Краснодара решил поживиться за чужой счет, заранее присмотрев добычу в цоколе дома на улице Целиноградской путем отжима входной двери проник в цокольное помещение жилого дома, расположенного на улице Целиноградской, откуда похитил перфоратор, сварочные аппарат и защитную маску, общей стоимостью более 70 тысяч рублей.

Задержать правонарушителя на улице 5-ой Дорожной удалось благодаря записям с уличных камер видеонаблюдения.

В отделе полиции молодой человек признался в содеянном и пояснил, что часть имущества продал на одном из сайтов в сети Интернет и в ломбардах, а вырученные деньги потратил на себя.

Оставшаяся техника изъята и возвращена законному владельцу

- Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража), санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,- сообщает ГУ МВД по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU