Энергетики Тихорецкого района отремонтировали 800 км ЛЭП

6 Июль 2020 2020-07-06T16:45:27+03:00

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Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») продолжают масштабную подготовку энергообъектов к работе в зимний период. В настоящее время энергетики Тихорецкого филиала уже на 90 % выполнили годовой план по программе капитального ремонта воздушных линий электропередачи. На сегодняшний день специалисты отремонтировали 227 ЛЭП низкого напряжения общей протяженностью около 800 км.

В рамках подготовки к осенне-зимнему сезону, энергетики заменили 908 опор, 1500 изоляторов и 95 км провода в Новопокровском, Белоглинском, Тихорецком, Павловском и Крыловском районах края.

− Всего в 2020 году запланирован ремонт 342 линий электропередачи распределительной сети протяженностью 890 км. Все работы мы стараемся проводить с опережением графика. Наша задача – подготовить оборудование не только к зиме, но и обеспечить надежное электроснабжение в не менее энергозатратный летний период, − отметил директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Чтобы электросетевой комплекс смог работать без аварий в сложных погодных условиях и пиковых нагрузках холодного периода, энергетики должны проводить своевременный ремонт энергооборудования и контроль нормативного состояния трасс линий электропередачи. Поэтому специалисты Тихорецого филиала призывают потребителей с пониманием относиться к временным отключениям электроэнергии. Это вынужденная мера для безопасности проведения ремонтных работ.

Напомним, Тихорецкие электрические сети обеспечивают электроэнергией Новопокровский, Белоглинский, Тихорецкий, Павловский и Крыловский районы. От их работы зависит надежность электроснабжения 250 тысяч человек, десятков промышленных и социальных организаций, а также предприятий агропромышленного комплекса региона.