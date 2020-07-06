В Краснодаре застройщик осужден за крупное мошенничество

6 Июль 2020 2020-07-06T17:38:35+03:00

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Прикубанским районным судом Краснодара окончено рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении застройщика по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

В период с сентября 2014 по апрель 2018 год Пидоря А.В. заключал с гражданами договоры об участии в ЖСК «Кубанские Просторы - 1». По этим договорам продавались еще не построенное жилье.

Таким способом застройщик собрал денег и имущества у доверчивых покупателей на общую сумму более 205 миллионов рублей.

При этом застройщик не собирался выполнять взятые на себя обязательства, и похитил собранные деньги. Похищенными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

- Суд признал подсудимого Пидорю А.В. виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Ему назначено наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU