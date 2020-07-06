2020-07-06T18:09:59+03:00
Общество

На Кубани составили рейтинг финансовых успехов муниципалитетов

Лидером стал Геленджик
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Вице-губернатор Кубани Игорь Галась. Фото администрации ККВице-губернатор Кубани Игорь Галась. Фото администрации КК
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Региональное Министерство финансов составило рейтинг муниципалитетов края, наиболее успешно занимающихся управлением собственным бюджетом в 2019 году.

Главными критериями оценки стали бюджетное планирование, исполнение местного бюджета, динамика доходов, управление средствами и муниципальным долгом и ряд других факторов.

Первое место занял Геленджик. Второе – Каневской район. Третье место разделили между собой Успенский, Темрюкский районы и Анапа.

В группу лидеров также вошли Новокубанский, Отрадненский, Выселковский, Приморско-Ахтарский, Щербиновский, Брюховецкий, Белоглинский, Ленинградский, Белореченский и Абинский районы.

Еще 17 районов и городов Кубани вошли в группу со средними показателями, а вот двенадцати, по мнению специалистов Минфина, необходимо серьезно подтянуть бюджетную дисциплину.

В краевом Минфине подчеркивают, что основная цель подобных рейтингов-помочь относительно слабым муниципалитетам перенять опыт лучших.

– При определении объемов поддержки из краевого бюджета мы, безусловно, ориентируемся на этот рейтинг. Он позволяет объективно оценить степень финансовой независимости муниципалитета, способность рационально и эффективно расходовать деньги казны, – отметил вице-губернатор Игорь Галась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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