2020-07-06T18:22:09+03:00
Общество

В Новопокровском районе Кубани на благоустройство предусмотрено 34 миллиона рублей

Работы проводятся в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Новопокровском районе идет благоустройство территории. Фото администрации ККВ Новопокровском районе идет благоустройство территории. Фото администрации КК
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В рамках нацпроекта здесь создаются две новые благоустроенные зоны отдыха. Крупные преобразования ожидают сквер 80-летия Краснодарского края и аллеи по улице Первенцева.

В сквере рабочие уже укладывают новую плитку, здесь же появятся детская и спортивная площадки с современным и безопасным резиновым покрытием.

На эти работы из бюджетов трех уровней направлено около 8 миллионов рублей.

За 9 миллионов рублей обновится местная аллея на улице Первенцева

- На территории около четырех тысяч кв. метров обустроят пешеходную зону, установят малые архитектурные формы, освещение и видеонаблюдение, также рабочие проведут озеленение, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ края.

На благоустройство общественной территории в центральной части станицы Калниболотской направлено еще 17 миллионов рублей. Деньги потратят на ремонт тротуаров и детской площадки и работы по освещению и озеленению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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