В Сочи гусеницы бабочек-бурильщиков угрожают пальмам

6 Июль 2020 2020-07-06T18:42:37+03:00

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В Сочи началось нашествие крупной и очень красивой бабочки – пальмового бурильщика. Как видно из названия, эти насекомые-вредители растения – символа курортного Сочи. Рамах крылья бабочки достигает 10 сантиметров. Это опасная гостья была завезена в Сочи из Южной Америки.

- В Сочи первые опасные для пальм бабочки появились в 2014 году. А через два года на побережье уже были ими уничтожены нескольких сотен пальм. Засохшие растения можно встретить повсеместно, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинского национального парка.

Гусеницы насекомого проникают в ствол пальмы, где проделывают ходы, питаясь древесиной. Как и в случае с самшитом и каштаном причиной появления в Сочи опасного инвайдера стал бесконтрольный ввоз посадочного материала из стран Средиземноморья.

Пока нет ни одного гарантированного эффективного метода борьбы с бабочкой. Пораженные пальмы обнаруживаются, когда спасти ее уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU