На Кубани поставщик продал школе бесполезное оборудование в рамках нацпроекта
В ходе проверки в Выселковском районе прокуратура обнаружила крупное мошенничество при реализации национального проекта «Образование».
Предприниматель по муниципальному контракту обязан был поставить в школу интерактивное оборудование. Однако,помимо освоения бюджетных денег, поставщика более ничто явно не волновало.
Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, поставленное оборудование не отвечало изначальным требованиям заказчика, и оказалось для школы совершенно бесполезным. В результате халатности поставщика причинен материальный ущерб на сумму более 350 тысяч рублей.
- По данному факту материалы проверки в порядке прокурор района направил следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя коммерческой организации.
По результатам доследственной проверки органом полиции в отношении генерального директора организации - поставщика возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере),-говорится в сообщении краевой прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU