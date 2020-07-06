На Кубани поставщик продал школе бесполезное оборудование в рамках нацпроекта

6 Июль 2020 2020-07-06T18:51:44+03:00

На Кубани возбуждено дело о крупном мошенничестве при поставке оборудования в школу. Фото прокуратура КК

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В ходе проверки в Выселковском районе прокуратура обнаружила крупное мошенничество при реализации национального проекта «Образование».

Предприниматель по муниципальному контракту обязан был поставить в школу интерактивное оборудование. Однако,помимо освоения бюджетных денег, поставщика более ничто явно не волновало.

Как выяснилось в ходе прокурорской проверки, поставленное оборудование не отвечало изначальным требованиям заказчика, и оказалось для школы совершенно бесполезным. В результате халатности поставщика причинен материальный ущерб на сумму более 350 тысяч рублей.

- По данному факту материалы проверки в порядке прокурор района направил следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя коммерческой организации.

По результатам доследственной проверки органом полиции в отношении генерального директора организации - поставщика возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере),-говорится в сообщении краевой прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU