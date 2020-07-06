Стало известно, когда появится подрядчик, который выполнит проект реставрации дома купца Лихацкого

6 Июль 2020 2020-07-06T21:09:20+03:00

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Речь о реставрации дома купца Лихацкого в Краснодаре идет давно. Теперь стало известно, что вот-вот должен объявиться проектный подрядчик. Мэрия объявила конкурс.

- Подать заявку на выполнение проектных работ по сохранению объекта культурного наследия можно до 3 августа, - заявил глава городского депстроя Артем Аганов. – К концу лета планируем заключить контракт. Разработка документации с учетом прохождения государственной историко-культурной экспертизы и госэкспертизы проекта займет год.

Важности этому объекту придает и тот факт, что задание на проведение реставрационных работ было разработано управлением госохраны объектов культурного наследия Кубани. К слову, остальные объекты (например, школы или детские сады) мэрия разрабатывает самостоятельно.

А глава города Евгений Первышов заявил, что дом купца Лихацкого станет первым зернышком в создании исторического квартала.

- К ходу работ привлечено большое внимание жителей, объект для нас знаковый. Работать здесь надо в плотном контакте с коллегами из края. Необходимо учитывать все экспертизы, все процессы должны быть под контролем, - заявил градоначальник.

ИСТОЧНИК KP.RU