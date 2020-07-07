2020-07-07T08:37:00+03:00
Общество

Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39

В регионе действует экстренное предупреждение
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Жара в Краснодарском краеЖара в Краснодарском краеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сильная жара в Краснодарском крае не отступит 7 июля. Во вторник столбики термометров во многих районах региона, кроме Черноморского побережья и юго-восточных предгорий, поднимутся до +39 в тени.

Подобные природные явления относятся к категории опасных, объявлено экстренное предупреждение, до 8 июля уровень пожароопасности – высокий, а в северо-восточных и центральных районах – чрезвычайный.

На побережье ненамного прохладнее, в Сочи до +37, а на участке от Анапы до Геленджика +33.

К концу недели жара начнет понемногу отступать, в среду будет до +37, а в четверг до +35. Возможны кратковременные дожди и грозы. На Черноморском побережье будет и вовсе до +30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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