Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39
Сильная жара в Краснодарском крае не отступит 7 июля. Во вторник столбики термометров во многих районах региона, кроме Черноморского побережья и юго-восточных предгорий, поднимутся до +39 в тени.
Подобные природные явления относятся к категории опасных, объявлено экстренное предупреждение, до 8 июля уровень пожароопасности – высокий, а в северо-восточных и центральных районах – чрезвычайный.
На побережье ненамного прохладнее, в Сочи до +37, а на участке от Анапы до Геленджика +33.
К концу недели жара начнет понемногу отступать, в среду будет до +37, а в четверг до +35. Возможны кратковременные дожди и грозы. На Черноморском побережье будет и вовсе до +30.
ИСТОЧНИК KP.RU