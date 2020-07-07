В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы достать застрявшего кота

7 Июль 2020 2020-07-07T08:51:07+03:00

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Спасатели Новороссийска провели операцию по извлечению кота из-под капота автомобиля. За помощью обратилась хозяйка машины, которая обратила внимание на звуки, которые издавал застрявший усатый. Достать его оказалось совсем непросто

- По прибытию спасатели установили, что котяру так просто из машины не извлечь, и при содействии местных жителей откатили автомобиль на близлежащее СТО, где сняли переднее колесо и защиту, а затем при помощи длинных рук вытащили живого и офигевшего кота, - написал в инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

alekseioderov В Новороссийске разобрали машину, чтобы спасти кота

Спасенный кот не стал любезничать и быстро удрал в подъезд. Спасатели поблагодарили всех, кто помогал доставать усатого.

ИСТОЧНИК KP.RU