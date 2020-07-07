2020-07-07T09:30:12+03:00
Общество

В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года

Трагедия восьмилетней давности унесла жизни 171 человека
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Фото: krymsk-region.ruФото: krymsk-region.ru
Изменить размер текста:

В Крымске вспоминают жертв разрушительного наводнения, которое произошло в ночь на 7 июля 2012 года. Траурные мероприятия прошли у памятного знака на улице Советской и у мемориала «Стена плача».

- Сегодня мы вспоминаем со скорбью тех, кого забрала стихия 2012 года. События ночи с 6 на 7 июля никогда не сотрутся из нашей памяти. Нет таких слов, чтобы выразить боль, пришедшую в город с большой и темной водой. Боль, которая не утихнет вместе со стихией, ее принесшей. Боль, которая навсегда останется в наших сердцах, - сказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов, были зажжены свечи. В Крымске с благодарностью вспоминают и тех, кто отложил свои дела и прибыл, чтобы помогать пострадавшим, разгребать завалы.

В 8 часов утра 7 июля началось богослужение в Свято-Михаило-Архангельском храме, после которого пройдет панихида по жертвам наводнения.

В результате наводнения в Крымском районе в ночь на 7 июля 2012 года погиб 171 человек, а более 34 тысяч лишились крова или имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодарском крае досрочно выполнили план ремонта дорог по нацпроекту
Гражданским супругам на Кубани грозит до 10 лет тюрьмы за содержание наркопритона
В Геленджике из-за засухи работает только половина скважин водозабора
В Сочи спасатели подняли из обрыва пострадавшую в аварии женщину
В Адыгее возобновляет работу туристическая отрасль
Число больных коронавирусом в Краснодарском крае 7 июля 2020 увеличилось на 59
Температура воды в Черном море 7 июля 2020: самая прохладная вода в Анапе
ВТБ обновляет базовую линейку вкладов
В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми
В Сочи на границе с Абхазией задержали наркокурьера
В Сочи потерялась четырехлетняя девочка
В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года
Администрация района поможет семье убитого 9-летнего мальчика в организации похорон
В Новороссийске спасатели разобрали машину, чтобы достать застрявшего кота
Опасная жара: 7 июля в Краснодарском крае воздух раскалится до +39
В Краснодаре без света остались шесть микрорайонов
Стало известно, когда появится подрядчик, который выполнит проект реставрации дома купца Лихацкого