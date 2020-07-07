В Крымском районе прошла панихида по жертвам наводнения 7 июля 2012 года

7 Июль 2020 2020-07-07T09:30:12+03:00

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В Крымске вспоминают жертв разрушительного наводнения, которое произошло в ночь на 7 июля 2012 года. Траурные мероприятия прошли у памятного знака на улице Советской и у мемориала «Стена плача».

- Сегодня мы вспоминаем со скорбью тех, кого забрала стихия 2012 года. События ночи с 6 на 7 июля никогда не сотрутся из нашей памяти. Нет таких слов, чтобы выразить боль, пришедшую в город с большой и темной водой. Боль, которая не утихнет вместе со стихией, ее принесшей. Боль, которая навсегда останется в наших сердцах, - сказал глава Крымского района Сергей Лесь.

Память погибших почтили минутой молчания и возложением цветов, были зажжены свечи. В Крымске с благодарностью вспоминают и тех, кто отложил свои дела и прибыл, чтобы помогать пострадавшим, разгребать завалы.

В 8 часов утра 7 июля началось богослужение в Свято-Михаило-Архангельском храме, после которого пройдет панихида по жертвам наводнения.

В результате наводнения в Крымском районе в ночь на 7 июля 2012 года погиб 171 человек, а более 34 тысяч лишились крова или имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU