В Сочи потерялась четырехлетняя девочка

7 Июль 2020 2020-07-07T10:17:15+03:00

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В Сочи полицейские вернули матери потерявшуюся четырехлетнюю девочку. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

- Полицейские нашли девочку на одной из улиц Центрального района. Маленький ребенок гулял без взрослых. Наши сотрудники доставили девочку в ближайший отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Как оказалось в дальнейшем, в этот день в дежурную часть обратилась мать ребенка - 21-летняя приезжая из Свердловской области. По ее словам, дочь ушла со двора частного дома. Женщина попыталась найти девочку самостоятельно, но поиск результатов не дал.

В это время малышка уже была в полиции, под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних. Правоохранители незамедлительно передали маленькую дочь матери.

ИСТОЧНИК KP.RU