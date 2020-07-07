В Сочи потерялась четырехлетняя девочка
В Сочи полицейские вернули матери потерявшуюся четырехлетнюю девочку. В настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
- Полицейские нашли девочку на одной из улиц Центрального района. Маленький ребенок гулял без взрослых. Наши сотрудники доставили девочку в ближайший отдел полиции, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Как оказалось в дальнейшем, в этот день в дежурную часть обратилась мать ребенка - 21-летняя приезжая из Свердловской области. По ее словам, дочь ушла со двора частного дома. Женщина попыталась найти девочку самостоятельно, но поиск результатов не дал.
В это время малышка уже была в полиции, под присмотром инспектора по делам несовершеннолетних. Правоохранители незамедлительно передали маленькую дочь матери.
ИСТОЧНИК KP.RU