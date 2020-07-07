В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми
Они сами залезли на высоту, но спуститься не смогли
Фото: spas_anapa
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Трое жителей Анапы – отец и двое детей - решили прогуляться по живописным склонам в районе Большого Утриша. Забравшись на высоту в 250 метров, они поняли, что спуск вниз для них будет небезопасным, ведь никакого снаряжения у них нет, а склон слишком крутой
- Прибывшие на место вызова спасатели доставили пострадавших в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, - сообщают в Службе спасения Анапы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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