В Анапе спасатели сняли с горы мужчину с двумя детьми

7 Июль 2020 2020-07-07T11:34:19+03:00

Они сами залезли на высоту, но спуститься не смогли

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Трое жителей Анапы – отец и двое детей - решили прогуляться по живописным склонам в районе Большого Утриша. Забравшись на высоту в 250 метров, они поняли, что спуск вниз для них будет небезопасным, ведь никакого снаряжения у них нет, а склон слишком крутой

- Прибывшие на место вызова спасатели доставили пострадавших в безопасное место. Медицинская помощь им не потребовалась, - сообщают в Службе спасения Анапы.

ИСТОЧНИК KP.RU